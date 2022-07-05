تباشر بعثة «عكاظ» عملها من المشاعر المقدسة لتغطية حج العام الحالي، وذلك بفريق عمل متكامل من المحررين والمصورين والفنيين، ويأتي ذلك في إطار حرص الصحيفة على رصد الحدث أولا بأول، وإطلاع القارئ على الرحلة الروحانية لحظة بلحظة؛ كلمة وصورة، ونقل مشاعر ضيوف الرحمن من المشاعر المقدسة والرحاب الطاهرة، فضلاً عن نقل انطباعاتهم عن الخدمات التي توفرها المملكة.ويرأس بعثة «عكاظ» المشرف على مكاتب الصحيفة في مكة المكرمة والطائف الزميل عبدالعزيز الربيعي، إضافة إلى الزملاء مدير مكتب الشرقية محمد الشهراني، وإبراهيم علوي، والمصور مديني عسيري، وأحمد ناشي وبلال أعظم ومهندس الحاسب الآلي عبداللطيف الشبواني.وتتلقى البعثة الاتصالات على هواتف المكتب 0125506320/‏ 0125506212 /‏ أو الإيميل okazmkh11@gmail.com.