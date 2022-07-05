حذر باحثون من الإفراط في تناول بعض أنواع الأسماك التي تحوي نسبا عالية من الزئبق لما قد تسببه من مشكلات صحية خطيرة تؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر.وقال موقع «إكسبريس» البريطاني إن الأسماك بصفة عامة تحتوي على الزئبق، لكن البعض منها يحتوي على معدلات أعلى من هذا السم العصبي، وأضاف أن استهلاك الكثير من عنصر الزئبق يمكن أن يسبب العديد من المشكلات.يجهد الدماغتشتت الذاكرةالخرف المبكر (الزهايمر)الانفعالات العصبية