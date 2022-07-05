ألقى شاب كويتي في الـ19 من عمره 4 من إخوانه الأطفال في الشارع، أحدهم معاق وآخر عمره 7 أعوام مفقود من 4 أيام ولم يعثر عليه.وبحسب صحيفة «الراي» الكويتية، كشف مصدر أمني أن كويتية أبلغت أحد مخافر الأحمدي بعثورها على 3 أطفال تبلغ أعماهم من 3 إلى 6 سنوات في الشارع، وهم يبكون والخوف في أعينهم ولا أحد بجانبهم، مشيرة إلى أنها استضافتهم في بيتها إلى حين قدوم رجال الأمن لتسلمهم، لافتة إلى أن الأطفال يبكون على أخ لهم مفقود ولا يعرفون عنه شيئا.وأشار المصدر إلى أن والدهم متوفى وأمهم تقضي فترة حكم بالسجن مما حدا بأخيهم إلى رميهم في الشارع بعد أن عجز عن تربيتهم والصرف عليهم.