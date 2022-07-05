أعلنت شركة إنستغرام أن تطبيقها الشهير بدأ تجربة طريقة جديدة للتحقق من أعمار المستخدمين في الولايات المتحدة.وحسب تقرير لموقع «بيزنس إنسايدر» تركز التجربة على المستخدمين الذين يحاولون تغيير أعمارهم على التطبيق إلى 18 عاماً فما فوق. وهؤلاء المستخدمون لديهم 3 طرق للتحقق من أعمارهم: تحميل صورة من بطاقة هويتهم، أو مطالبة 3 أصدقاء مشتركين بالتحقق من أعمارهم، أو تسجيل مقطع فيديو «سيلفي».وإذا اختار المستخدم طريقة الفيديو «السيلفي»، فإن إنستغرام يمرر مقاطع الفيديو إلى شركة «يوتي» (Yoti) في لندن للتحقق من الهوية. وقال تطبيق إنستغرام إنه سيفحص ملامح وجه المستخدم في مقاطع الفيديو لتأكيد عمره.