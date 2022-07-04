ألقى شاب كويتي في الـ19 من عمره، 4 من إخوته الأطفال في الشارع، أحدهم معاق، وآخر عمره 7 أعوام مفقود من 4 أيام ولم يعثر عليه حتى الآن.

ونقلت صحيفة «الرأي» عن مصدر قوله إن كويتية أبلغت أحد مخافر الأحمدي بعثورها على 3 أطفال تبلغ أعمارهم من 3 إلى 6 سنوات في الشارع وهم يبكون والخوف في أعينهم ولا أحد بجانبهم، مشيرة إلى أنها آوتهم في بيتها إلى حين قدوم رجال الأمن لتسلمهم، لافتة إلى أن الأطفال يبكون على أخ لهم مفقود ولا يعرفون عنه شيئا.

وأشار المصدر إلى أن المعلومات الأولية التي توافرت لرجال الأمن تؤكد أن والدهم متوفى وأمهم مواطنة تقضي فترة حكم بالسجن، ما حدا بأخيهم إلى رميهم في الشارع، مؤكدا أن اثنين من الأطفال فُحصا في مستشفى العدان للتأكد من سلامتهما وتم تسليمهما إلى إدارة الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية مؤقتا، حتى معرفة الوضع القانوني لهما؛ لعدم امتلاكهما أي إثبات، أما الولد المعاق وعمره 3 سنوات، فقد طلبت والدته انضمامه لها في السجن، وجار تسليمه لها لرعايته.

وفي ما يخص الولد المفقود فقد أكد المصدر الأمني أنه جارٍ استدعاء الشاب الذي طرد إخوته لمعرفة دوافعه، وإن كان يملك أي معلومة تدل على أخيه المفقود.