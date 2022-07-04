كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، عن تلقي مديرية أمن أسيوط بـ«صعيد مصر» بلاغا يفيد بتغيب ربة منزل وأنجالها الأربعة، عقب خروجها من منزلها بصحبة أولادها لإجراء كشف طبي بإحدى العيادات الطبية، وعقب ذلك تم إرسال رسالة نصية من هاتفها لزوجها الموجود بإحدى الدول، تفيد بطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات الأمنية، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام المذكورة بترك المنزل بإرادتها بسبب سفر زوجها الدائم، والتوجه برفقة أنجالها بمساعدة أحد الأشخاص للإقامة بشقة مستأجرة بمنطقة المرج (شرق القاهرة)، وقيامها عقب ذلك بإرسال الرسالة النصية من هاتفها لزوجها. وتم ضبطها وبرفقتها أنجالها، وبحوزتها هاتفها المحمول المستخدم في إرسال الرسالة، وبمواجهتها والشخص القائم بمساعدتها؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.