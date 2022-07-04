نجا شخص إيطالي بعد أن ظل سبعة أيام بلا طعام وكمية قليلة للغاية من المياه، إثر سقوطه في صدع صخري بجبل ماتاجور بالقرب من الحدود السلوفينية.

ونقلت صحيفة «كوريرا ديلا سيرا» الإيطالية عن الشخص الذي عثر عليه، إنه بعد انتشاله من جانب فرق الإنقاذ (السبت) يشعر الآن بأنه بصحة جيدة.

وكان الشاب (31 عاما) يتنزه بمفرده قبل أسبوع عندما سقط في الصدع، حيث فقد حقيبته التي كان يحملها على ظهره وكانت تحتوي على هاتفه المحمول وبعض الإمدادات.

وأفاد بأنه بينما لم يصب سوى بإصابات طفيفة بعد سقوطه، لم يكن قادرا على التسلق للخروج من الصدع.

ونجح الشاب في النجاة اعتمادا على مياه من جدول نهر صغير، بعد هبوب عاصفة رعدية.