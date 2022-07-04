حذرت مضيفة طيران الركاب من إحضار 3 أشياء محددة إلى الطائرة، حيث يمكن أن تجعل المسافرين الآخرين يشعرون بالمرض.ووفقاً لـ ua24، قالت ليزا كولبا، عضو طاقم الطائرة، التي تعمل في شركة طيران كبرى، إنها تعاملت في كثير من الأحيان مع مواقف صعبة أثناء عملها. ومع ذلك، قالت إن هناك3 عناصر يعتقد بعض الركاب أنه من المقبول استخدامها أثناء الرحلات الجوية لكنها تترك الآخرين في المقصورة يشعرون بالغثيان. وكشفت لـThe Points Guy الأشياء التي لا يجب القيام بها أو إحضارها أثناء الطيران: قصاصة الأظافر، وطلاء الأظافر، ومزيل طلاء الأظافر؛ لانها تنشر رائحتها على الطائرة بأكملها، وتؤدي إلى مرض بعض الأشخاص.