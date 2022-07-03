سيجد أمريكيون كثر ممن يعتزمون السفر للقاء عائلاتهم في عطلة العيد الوطني في 4 يوليو أنفسهم مضطرين إلى تعديل أجنداتهم، بعدما ألغت شركات الطيران مئات الرحلات بسبب نقص طواقمها.

وقد ألغيت نحو 600 رحلة فيما تأخرت أكثر من 2100، (السبت)، وفق الموقع الإلكتروني «فلايتاوار» المتخصص في تتبع حركة الرحلات الجوية.

وكان الوضع أكثر سوءا، (الجمعة)، إذ أعلن الموقع أنه رصد إلغاء 3060 رحلة، وتأخير نحو 8000 أخرى.

وأصبحت هذه المشاكل تعترض المسافرين الأمريكيين بشكل متزايد، إذ تعمل شركات الطيران الأمريكية بعديد طواقم أقل بنسبة 15% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وتواجه صعوبات في التعامل مع عودة الإقبال الكبير للمسافرين على الرحلات الجوية.