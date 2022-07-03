كشفت وسائل إعلام تشيلية أخيرا بأن موظفا في مكتب شركة متخصصة في اللحوم الباردة، خرج بـ286 ضعف راتبه بعد أن حاسبه صاحب العمل عن طريق الخطأ الشهر الماضي، وتحاول الشركة اتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب اختلاس ممتلكاتها.

وبينما يقال إن مساعد الإرسال الذي لم يكشف عن اسمه، اقترب من نائب مديره ليكشف أنه حصل على رواتب زائدة بشكل كبير في 30 مايو، حيث تلقى ما يعادل (180 ألف دولار) للشهر بدلا من 542 دولارا، التي يستحقها عادة، وحتى أنه قال إنه سيدفع مبلغ استرداد الأموال في صباح اليوم التالي، لم تظهر الأموال في حساب الشركة. وذهبت جهود رؤسائه في الاتصال به عبثا لساعات، ولكن عندما رد أخيرا، قال إنه نام كثيرا وسيذهب إلى البنك على الفور.

ولسوء حظ Cial، كانت الرسالة التالية من موظفهم بالخطأ هي خطاب استقالة، تم تسليمه بعد يومين عن طريق محام. ولا تزال الأموال مجهولة المصير، ويقال إن العامل اختفى، تاركا الشركة تتدافع لاستعادة أموالها من خلال النظام القانوني.