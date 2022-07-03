حلت دولتان عربيتان ضمن قائمة أكثر شعوب العالم غضباً في دراسة شملت أكثر من 100 دولة حول العالم.ونشرت شركة «غالوب» للأبحاث نتائج دراستها لعام 2022، المختصة بدراسة العواطف، بما في ذلك مستويات الغضب. وبحسب «سبوتنيك»، احتل لبنان والعراق المراتب الأولى في قائمة أكثر الشعوب غضباً، حيث احتل لبنان المرتبة الأولى في المشاعر السلبية متقدما على تركيا التي حلت ثانية وخلفتها أرمينيا في المركز الثالث وبعدها حل العراق رابعا.ووجد الاستطلاع أن 49% من الناس في لبنان عانوا من الغضب في اليوم السابق للاستطلاع، وهو أعلى معدل مسجل في أي مكان في العالم.وبحسب الاستطلاع، فإن المشكلات الاقتصادية والتضخم في لبنان من أهم أسباب ذلك، إضافة لانفجار مرفأ بيروت الذي أثار مرة أخرى الغضب الشعبي على الحكومة.كما تم تسجيل مستويات عالية من الغضب في تركيا، التي كانت تتعامل مع تضخم جامح حتى قبل الحرب في أوكرانيا، وارتفعت نسبة الغضب في أرمينيا بعد اندلاع الحرب في عام 2020 مع جارتها أذربيجان. وبعد سنوات من الحرب، أصبح لدى العراقيين والأفغان أيضا قائمة طويلة من الموضوعات التي يجب أن يغضبوا منها، والتي تشمل نقص الخدمات العامة الأساسية في أجزاء كثيرة من البلدان.- لبنان- تركيا- أرمينيا- العراق- أفغانستان