حدد الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف، 4 أخطاء ربما تكون مميتة يرتكبها المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، وأشار الطبيب الروسي في برنامج تلفزيوني، إلى أن الخطأ الأكبر، هو رفضهم بصورة شخصية التخلي عن تناول الأدوية التي وصفها الطبيب. لأن التخلي عن تناول هذه الأدوية يمكن أن يؤدي إلى خطر أزمة فرط ضغط الدم أو جلطة دماغية. لذلك يجب قبل تغيير جرعة الأدوية أو التخلي عن تناولها استشارة الطبيب المختص؛ وفقاً لوكالة «نوفوستي» الروسية.- تجاهل جرعة الأدوية التي يحددها الطبيب- عدم التقيد بمعايير استهلاك الملح (5 غرامات)- عدم التقيد بمعايير استهلاك السكر (3 غرامات)- العلاج الذاتي بالأعشاب يسبب «تسمم الكبد»