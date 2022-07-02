بمشاعر ملؤها الإخاء والمحبة والاحترام المتبادل، احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي «جبل الأغنية العربية» مع الجمهور المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو، مقدماً وسط تفاعل كبير حفلة غنائية ضخمة ومميزة في فندق الماسة – مدينة نصر بالقاهرة، حملت كل معاني الرقي في التنظيم والحضور.

وأعرب الجسمي عن سعادته بالحضور الراقي في الحفلة، شاكراً دعوة فندق الماسة – مدينة نصر الكريمة، وقال: «أحب أوّلاً وقبل كل شيء أن أتقدم بخالص العرفان والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات المذهلة اللي بيقوم بيها لمستقبل مصر والمصريين»، وأضاف: «لما يكون عندك موعد مع ناس بتحبهم جداً وبيحبوك.. أكيد بتكون استعداداتك غير ومختلفة.. خاصةً لما يكون اللقاء في حبيبتي مصر.. وفي مصر كل شي مميّز.. حتى الضحكة تبقى أحلى».

وأثنى الجسمي على ضخامة التنظيم، موجهاً شكره الى إدارة فندق الماسة، وقال: «تحية محبة للأخ والصديق اللواء أحمد الشاذلي - رئيس هيئة الشؤون المالية في القوات المسلحة، وفندق الماسة - مدينة نصر».

وتنقل الجسمي بين مجموعة كبيرة من أهم أغنياته المصرية والخليجية والعربية، من بينها ولأول مرة الأغنية الجديدة التي تلاقي انتشاراً كبيراً بين الجمهور «دلع واتدلع»، وذلك برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور سعيد كمال.

هذا وقام الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بتكريم حسين الجسمي بدرع الاتحاد، وتعيينه سفيراً للاتحاد المصري للإعاقات الذهنية وسفيراً لمبادرة "قادرون باختلاف"، وذلك بحضور المهندسة أمل مبدي الرئيس التنفيذي، التي أعربت عن شكرها وامتنانها لمساهمة ودعم الفنان لذوي الهمم ومشاركته في احتفالات «قادرون باختلاف» وتقديمه الأغنية الاجتماعية «بطل الحكاية».