تستعد مصممة الأزياء السعودية العالمية نفلاء العتيبي للمشاركة في فعاليات أسبوع الموضة العالمي في باريس، إلى جانب أبرز المصممين العالميين.

وعن استعدادها للمشاركة، صرحت نفلاء العتيبي بأنها ستقدم 8 قطع جديدة بتصاميم متفردة بهوية المرأة الخليجية العصرية وثقافتها، حيث وقع الاختيار على نفلاء لعرض تصاميمها التي تتميز بأفكار تحمل هوية المرأة الخليجية بأسلوب متفرد.

يُذكر أنَّ آخر مشاركة للمصممة السعودية نفلاء العتيبي كانت في معرض «أنا غيداء» الذي أُقيم في الدوحة شهر مارس الماضي، مع نخبة رائعة محلية وخليجية من مصممات الأزياء المبتكرات، هذا وقد قدمت العتيبي خلال المعرض أحدث إبداعاتها في عالم الأزياء والأناقة.

يذكر أن المصممة نفلاء العتيبي استطاعت أن توجد لنفسها مكانة مميزة في عالم الأزياء بمشاركاتها في العديد من المعارض العالمية الزاخرة بالثقافات المتنوعة، فهي أول من أطلق مبادرة تطوعية غير ربحيَّة في مدينة الرياض؛ حيث هدفت إلى تفعيل مكانة مصممة الأزياء المبتدئة والانتقال بها من الهواية إلى الاحترافية في مجال التصميم.