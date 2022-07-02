نصح استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا محمود متبولي، ضيوف الرحمن ممن يعانون من مشكلات في الكُلى (الفشل الكلوي، ضعف وظائف الكلى، حصوات الكلى) بالالتزام بـ8 نصائح.

وقال لـ«عكاظ» إن النصيحة الأولى: مراجعة الطبيب للتأكد من إمكانية أداء فريضة الحج وإعطاء الإرشادات الصحية المناسبة، والثانية: الحرص على حمل الأدوية الموصوفة وحفظها في مكان مناسب يسهل الوصول إليه، والثالثة: الالتزام بأخذ الأدوية بشكل منتظم في مواعيدها، الرابعة: تناول السوائل والأملاح وفقاً لما يحدده الطبيب سلفاً.

وأضاف أن النصيحة الخامسة: مراجعة طبيب الحملة أو البعثة أو أقرب مركز صحي عند حدوث أي اضطرابات بالجسم مثل النزلات المعوية أو التهابات المسالك البولية، والسادسة: تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة منعاً لفقدان السوائل والأملاح من الجسم، والسابعة: عدم الإكثار من تناول اللحوم حتى لا تؤثر في وظيفة الكليتين، والنصيحة الثامنة: مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى عند الحاجة.

وأكد على مرضى الغسيل الدموي التنسيق مع أطبائهم قبل التوجه للمشاعر، حتى يتم التنسيق مع وزارة الصحة في استمرار العلاج هناك، إذ توفر وزارة الصحة العديد من أجهزة الغسيل الكلوي بمستشفيات المشاعر المقدسة التي يدعمها عدد من الفرق الطبية والفنية المتخصصة، كما تعمل «الصحة» على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة بمستشفيات المشاعر، وفقاً لتحركات الحجاج، وجدولة حالات الغسيل الكلوي، فضلاً عن التنسيق المستمر بعد أن يقوم الحاج بتسجيل بياناته في إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه في كل مرة لأقرب وحدة كلى لخدمته.

وتابع متبولي: مرضى زراعة الكلى لهم طبيعة خاصة، حيث إن مناعتهم ضعيفة بسبب الأدوية المثبطة للمناعة التي يتناولونها وتحافظ على الكلية المزروعة من الرفض، ولذا يجب عليهم تجنب الأماكن المزدحمة أكثر من أي مريض آخر؛ بسبب أنهم أكثر عرضة للالتهابات الفايروسية والبكتيرية، ولهذا ينصح المرضى زارعو الكلى بعدم الذهاب إلى الحج في السنة الأولى من زراعة الكلية حتى يستقر وضع الكلية وتقل نسبة الأدوية المثبطة للمناعة بنهاية العام الأول من الزراعة، ويستعيد الجهاز المناعي جزءاً من قواه، أما الذين زرعوا وحالتهم مستقرة وسمحوا بالتوجه للحج فيُنصحون بكثرة شرب السوائل أثناء تأدية الشعائر إذا كانت وظيفة الكلية جيدة، أما إذا كانت هناك إرشادات من الطبيب بعدم الإكثار من السوائل فيجب عليهم اتباعها، وليس المقصود بالسوائل الماء فقط، ولكن يشمل ذلك العصائر، الشاي، والحليب وغيرها.

وجدد تأكيده على المرضى المصابين بأي أمراض ومنها الكلى بضرورة استخدام الشمسية للوقاية من أشعة الشمس الحارقة، مع الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية الطازجة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وذلك لتجنب العدوى والفايروسات، وتقليل الملح في النظام الغذائي مع ضبط مستوى السكر والضغط في الجسم، والاهتمام بالنوم الصحي لتجديد طاقة الجسم وحيويته.