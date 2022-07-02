نصح استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا، مرضى السكري من الكبار والصغار «النمط الأول أو الثاني» الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام بضرورة حفظ أدويتهم العلاجية في الحافظة المخصصة، سواء الإنسولين أو الحبوب بجانب جهاز قياس نسبة سكر الدم في المكان المخصص والبارد بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة، حتى لا تكون عرضة للتلف مع ارتفاع درجات حرارة الأجواء.

وقال إنه من الضروري أن يرافق مريض السكري شخص من أفراد أسرته ملمّ بحالته المرضية وكيفية إسعافه -لا سمح الله- عند التعرض لهبوط السكر، وذلك في جميع تنقلاته داخل المشاعر المقدسة، وإذا اتجه لوحده فيُنصح بارتداء سوار طبي يظهر عليه بياناته الشخصية (الإسم، العمر، البلد)، إضافة إلى بياناته الطبية التي تشير إلى إصابته بمرض السكري.

كما ينبغي أن يحرص الحاج مريض السكري على اصطحاب جهاز القياس لفحص مستوى السكر بالدم بشكل منتظم، والتوقف فوراً عن مواصلة الحركة حال الإحساس بأي أعراض انخفاض مستوى السكر مثل: الرعشة، الدوخان، التعب والإرهاق، الشعور بالجوع المفاجئ، التعرق، زغللة في البصر، وهنا ينصح بتناول أي قطعة تحتوي على السكر أو مشروب سكري لإعادة التوازن، وإبلاغ الطبيب أو المشرف الصحي الموجود في المخيم، وذلك لتقديم الرعاية الطبية المناسبة.

وأوضح أن الحاج وخلال أداء الشعيرة يسير على قدميه لمسافات طويلة، وهنا يجب على مرضى السكري الاهتمام والمحافظة على نظافة القدمين لحمايتهما من أي تقرحات، وعدم السير حافي القدمين، إذ ينبغي أن يكون الحذاء مريحا، مع تجنب الأحذية الضيقة، ويجب ارتداء الجوارب المصنوعة من القطن، وإذا تعرض مريض السكري لأي جرح أو تقرحات في قدميه لا سمح الله فعليه التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي قريب من موقع مخيمه.

وشدد الآغا على ضرورة حرص الحاج مريض السكري على تناول الماء باعتدال، وتقسيم وجبات الطعام إلى 3 – 5 حصص صغيرة على مدار اليوم، والحرص على الأكل الصحي الموصوف له، وتجنب ما تم التوجيه به، ويفضل الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة التي لا تحتوي على نسبة سكريات عالية، والحد أو تجنب السكريات والحلويات والدهون والنشويات والمعجنات.

وخلص إلى القول: فريضة الحج من العبادات الإسلامية التي تحتاج إلى قوة وصحة جسدية وذهنية، وتؤدى في أيام معدودة تتخللها الكثير من المناسك، لذلك من المهم على مرضى السكري من الحجاج اتباع نصائح الأطباء للحفاظ على سلامتهم.