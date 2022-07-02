أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة 5 آخرين في شرق ولاية كنتاكي، عندما فتح رجل يحمل بندقية النار على الشرطة التي كانت تحاول تنفيذ أمر باعتقاله حسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

واعتقلت الشرطة لانس شتورتس البالغ من العمر 49 عاما في وقت متأخر من ليل الخميس، بعد مواجهة استمرت لساعات في منزل في ألين، وهي بلدة صغيرة في تلال أبالاتشي.

كما أصيب مسؤول في إدارة الطوارئ وقتل كلب شرطة، حسبما جاء في بيان الاعتقال.

وقال قائد شرطة مقاطعة فلويد جون هانت، للصحفيين بعد ظهر أمس (الجمعة)، إن العناصر التي استجابت واجهت «جحيما خالصا» عندما وصلت إلى مكان الحادثة.

وأضاف أن شتورتس استسلم بعد مفاوضات ضمت أفراد عائلته، وصرح لوسائل إعلام محلية بأن عناصر إنفاذ القانون كانت تنفذ أمرا قضائيا صدر مساء الخميس بشأن حالة عنف منزلي.

وقال هانت إن أحد العناصر (ويليام بيتري)، وكابتن الشرطة بريستونسبيرغ رالف فراسور قتلا في إطلاق النار.

بدورها، قالت الشرطة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة إن عنصرا آخر من بريستونسبيرغ وهو جاكوب شافينز توفي بعد نقله إلى المستشفى.