أكد لـ«عكاظ» استشاري أمراض الجهاز التنفسي واضطرابات النوم الدكتور فارس الحجيلي، أن النوم لمدة 8 ساعات متواصلة يوميًا يعتبر من ضمن أولويات صحة الحجيج، إذ يجب على ضيوف الرحمن إعطاء هذا الجانب الاهتمام الأكبر، فذلك يساعد على حيوية الجسم ونشاطه وبالتالي القدرة على أداء النسك بكل يسر وسهولة.

وقال إن النوم يعد من أهم حاجات الإنسان، وبفقدانه أو باختلال توازنه تختل كثير من وظائف الجسد، وقد تغيب عن كثيرين أهمية النوم الصحي الهادئ، رغم أن الإنسان يقضي ثلث يومه في النوم في أغلب الأحيان، ويرتبط النوم الصحي بشكل كبير بتوازن وصفاء الذهن، ويقظة وسلامة العقل والوظائف الحيوية.

وتابع: يحتاج الإنسان البالغ من 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا، وتختلف الحاجة إلى عدد ساعات النوم من شخص لآخر، حسب المرحلة العمرية، فالأطفال يحتاجون إلى وقت أطول من النوم لتغطية حاجات الجسم خلال مراحل النمو، وهناك اعتقاد سائد بأن النوم عبارة عن حالة من الخمول في وظائف الجسم العقلية والجسدية، والواقع الذي تم إثباته في كثير من الدراسات العلمية يخالف ذلك تماماً، حيث ثبت أن هناك كثيراً من الأنشطة المعقدة على مستوى المخ تحدث في وقت النوم، بل إن بعض الوظائف الحيوية تكون أكثر نشاطاً خلال النوم، كما أن بعض الوظائف تحدث خلال النوم فقط وتختفي تماماً في حالة الاستيقاظ، وبعض هذه الوظائف تختص بإعادة بناء الأنسجة وإفراز بعض الهرمونات وغيرها من التغييرات.

وأشار إلى أن الإنسان يمر خلال نومه بعدة مراحل، لكل منها دور مهم في وظائفه الحيوية، فهناك المرحلتان الأولى والثانية: وهما ما يُطلَق عليهما «النوم الخفيف» الذي يبدأ مع بداية الدخول في النوم، تليهما بعد ذلك مراحل النوم العميق، التي لها دور بالغ الأهمية لاستعادة جسم الإنسان لنشاطه، وينتج عن النقص في النوم العميق شعور بالإرهاق والتعب خلال ساعات النهار، بعد ذلك يدخل الإنسان في مرحلة الأحلام، أو ما يُسمَّى بـ«مرحلة حركة العينين السريعة»، وهي المرحلة التي تحدث فيها الأحلام، ويستعيد فيها الذهن نشاطه وحيويته.

ودعا الحجيلي ضيوف الرحمن إلى اتباع التدابير الوقائية لتفادي الإصابة بالمشكلات الصحية في أثناء أداء فريضة الحج مثل تجنب الإنهاك الحراري والإجهاد البدني أثناء التنقل الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض والمشكلات الصحية والحرص على نظام التغذية الصحية بجانب النوم الصحي وتناول السوائل وتجنب المشروبات الغازية والحد من مشروبات الكافيين وخصوصًا الشاي والقهوة.