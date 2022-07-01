علقت وزارة الموارد المائية العراقية على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول «اكتشاف بحر عملاق» في باطن صحراء الأنبار سيؤدي إلى إنهاء مشكلة التصحر والجفاف في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته إن «مقطع الفيديو المتداول هو تصوير لعملية تطوير البئر وتنظيفه من الأطيان والترسبات وتأتي هذه العملية بعد إكمال حفر البئر وتبطينه».

وتابعت الوزارة: «لا نؤيد إطلاقا ما ذكر في الفيديو (المتداول) فهو يندرج تحت عنوان التضليل».

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطعا مصورا يظهر تدفق المياه من الأرض، مع الإشارة إلى أنه يعود لـ«اكتشاف بحر عملاق في باطن صحراء الأنبار» سيؤدي إلى إنهاء «مشكلة التصحر والجفاف» في البلاد.