ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال ودفنها في إحدى المزارع، بعد استهدافه بـ15 مأمورية أمنية موسعة في محافظات الجيزة والقاهرة والسويس والقليوبية والإسكندرية.

وكشفت مصادر قضائية مصرية، أن المتهم سيقوم بتمثيل جريمته خلال الساعات القادمة، بصحبة فريق من رجال المباحث والنيابة العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة، بعدما تم رفع الحصانة عنه بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، لاتهامه بقتل زوجته «الثانية» المعروفة إعلاميا بـ«مذيعة الهيروين» والتنكيل بجثتها، ودفنها فى فيلا بمنطقة المنصورية بالهرم لمدة 10 أيام، قبل الكشف عنها.

وأضافت المصادر لـ«عكاظ» أن جهات التحقيق سوف تقوم بحبسه، وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته، وأشارت المصادر إلى أن 15 مأمورية أمنية نجحت في القبض عليه بمحافظة السويس، عقب اختفائه وتعمده تعطيل كل الهواتف الخاصة به.

وأمرت جهات التحقيق المصرية، التحفظ على كافة مستندات وأعمال وأوراق المستشار المتهم، والفحص عن ثروته المالية والعقارية الكبيرة، لعمله بـ «قطاع التجارة» مستخدما سلطاته وهو أمر مخالف للقانون، ويحظر على القاضي ممارستها، كما كشفت التحريات قيام المتهم بالتنازل عن ثروته عقب جريمته لزوجته الأولى وبنتيه بأوراق رسمية بالشهر العقاري.

وتأتي بداية الواقعة ببلاغ من الزوج لقسم شرطة أول أكتوبر منذ أسبوع، ادعى اختفاء زوجته عقب خروجها من محل «كوافير» وحاول الاتصال بها، لكن هاتفها ظل مغلقًا حتى لحظة تقديم البلاغ، وتبين أن خلافاً نشأ بين المجني عليها والمتهم، لإصراره على عدم إفشاء زواجه منها.