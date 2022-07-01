يلتقي أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، (السبت) في المبادرة الاجتماعية «أين مكاني» التي ينظمها «مداد فن».المبادرة تحتفي بالبرامج والخدمات التأهيلية والتربوية لذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر أنشطة توعوية، وورش فنية وحرفية، تهدف لخلق بيئة تفاعلية ودمجهم بالمجتمع، وتعزيز مهارات التفاعل الاجتماعي لدى الأطفال.إلى ذلك، أكدت مشرفة «مداد فن» التشكيلية سلوى الرفاعي حاجة المجتمع لمثل هذه المبادرات الإنسانية التي تجتمع فيها الثقافة والصحة والإبداع والتوعية، خصوصاً للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنها تحمل رسالة مفهومها ترسيخ المسؤولية المجتمعية.وفي الوقت الذي أشار فيه عضو المبادرة المهندس عبدالكريم محمد إلى أهمية المبادرة وتركيزها على احتياجات تلك الفئة الغالية، فإن مشرف المسؤولية الاجتماعية في «أسمنت السعودية» بندر عاطي المحمدي رأى أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يملكون طاقات ومواهب كبيرة لا بد من اكتشافها للإسهام في بناء الوطن ومسيرة التنمية الوطنية حسب «رؤية 2030».