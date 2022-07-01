قال علماء في الولايات المتحدة، من الممكن أن يتسبب طول المرء في جعله أكثر أو أقل عرضة للإصابة ببعض الأمراض، حيث يزداد طول الأشخاص حول العالم بصورة تدريجية. وفيما توصلت دراسة ألمانية في عام 2019 إلى أن الأشخاص الأقصر قامة أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفي الوقت نفسه، وجد علماء سويديون في عام 2017 أن الأشخاص طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم.. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الأطول قامة أكثر عرضة بقدر قليل للإصابة بالسرطان.ومع ذلك، ما لا يتضح هو ما إذا كان طول المرء في حد ذاته يعد خطراً، أم العوامل التي تؤثر عليه، لذلك فقد قام فريق بقيادة سريدهاران راجافان، وهو طبيب في جامعة كولورادو، بالبحث في الأمر بقدر أعمق، وأكدت النتائج التي توصلوا إليها أن طوال القامة لديهم خطر أكبر للإصابة بالرجفان الأذيني والدوالي الوريدية، وخطر أقل للإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول.