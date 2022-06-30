حذر فريق Lookout المختص بالأمن الإلكتروني من تعرض مليارات هواتف الأندرويد لهجوم جديد يحمل اسم Hermit، يستهدفهم عبر التطبيقات المزيفة التي لديها القدرة على التحكم الكامل في الهاتف وسرقة الصور.ورصد التهديد الأصلي فريق Lookout مع «قوقل»، الذي يؤكد الآن أنه يراقب الخطأ بنشاط ويبلغ المستخدمين إذا تم استهدافهم، وفقاً لموقع (روسيا اليوم).ويستخدم المتسللون تكتيكات جديدة ذكية بما في ذلك إرسال تنبيهات نصية مزيفة تشير إلى أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى التحديث لمواصلة استخدامها. وتبدو هذه التطبيقات تماما مثل الشيء الحقيقي، ولكن بمجرد تنزيلها سرعان ما تبدأ في إصابة الهاتف بفايروس Hermit.وقال فريق Lookout: «يتظاهر Hermit بأنه يأتي من كيانات شرعية، أي شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو مصنعي الهواتف الذكية. ولمواكبة هذه الواجهة، يتم تحميل البرامج الضارة وعرض موقع الويب من الشركة المنتحلة في وقت واحد، حيث تبدأ الأنشطة الضارة في الخلفية».وبحسب «البيان» لم يتم العثور على خطأ Hermit في متجر Google Play مع لصوص الإنترنت الذين يعتمدون على المستخدمين الذين يقومون بتنزيل التطبيقات والملفات من الويب لإصابتها.- حدث هاتفك وتطبيقاتك باستمرار- لا تنقر على روابط غير معروفة- لا تقم بتثبيت تطبيقات غير معروفة- راجع تطبيقاتك بشكل دوري