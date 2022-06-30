حذّرت دراسة جديدة من مخاطر تكرار العدوى بفايروس كورونا، فقد تبين أن الذين أصيبوا بالمرض مرتين أو أكثر كانوا أكثر تعرضاً للوفاة بمقدار الضعف، وزاد احتمال دخولهم المستشفى 3 أضعاف خلال الأشهر الـ6 التالية بعد الإصابة بالفايروس مقارنة بمن أصيبوا مرة واحدة.وأشرف على الدراسة الدكتور زياد العلي من «سانت لويس هيلث كير سيستم» في ميسوري، وقال: «كل إصابة مرة أخرى تشبه رمي النرد مرة أخرى»، «العدوى الثانية لا تزال سيئة بالنسبة لك».ووجدت أن الذين أصيبوا بعدوى كوفيد-19 للمرة الثانية أو الثالثة لديهم معدلات أعلى بشكل ملحوظ من كل شيء، بدءاً من أمراض القلب إلى اضطرابات الكلى خلال الشهر الأول من الإصابة، وكذلك في الأشهر التالية، مقارنة بالمصابين بعدوى واحدة فقط.ويشير ذلك إلى زيادة تراكمية في المخاطر، خصوصا لدى من لم يتم تلقيحهم وأولئك الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل قبل الإصابة.