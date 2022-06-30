خسر مدرّس في أستراليا عمله بسبب «مزحة» مع تلميذته أوصلته إلى المحكمة، يقول ترافيس رونالد تمبلر؛ مدرس الرياضيات في كلية AB Patterson إنه طلب من إحدى طالباته التقاط الخبز من الأرض، وضربها على أسفل ظهرها عندما جثت على ركبتيها، وفق موقع «أستراليا بالعربي». وضحك بعدها بصوت عالٍ في حين وقعت الفتاة على وجهها. في المحكمة قالت محامية دفاع تمبلر إنه وطالبته كانا يلهوان ويتبادلان المزاح، أو أن ذلك ما اعتقده تمبلر على الأقل، وأضافت المحامية «لم يكن دافع موكلي خبيثة أو بقصد إحداث إصابة».من جهتها، قالت الفتاة إن الموقف أثر عليها كثيراً، ولم تظن أنه قد يفعل ذلك بها، أقرّ تمبلر بذنبه في النهاية وأنهى مسيرته في الجامعة بعد 15 عاماً من التدريس.