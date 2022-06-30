قالت الجمعية الألمانية لعلم الأوردة إن جلطة الساق تعني انسداد الأوعية الدموية بالساق بسبب تجلط الدم. وأضافت أن جلطة الساق تتسبب في تدمير الصمامات الوريدية وتعيق تدفق الدم في الساق، مما يؤدي إلى الإصابة بالقصور الوريدي المزمن.كما يمكن أن تنفصل الجلطة الدموية وتنتقل إلى الرئتين عبر مجرى الدم، مسببة انسداد شريان رئوي هناك، مما يؤدي إلى حدوث انسداد رئوي يهدد الحياة.- تورم وثقل الساق- الشعور بألم وشد في الساق- الحمى والتقلصات العضلية- احمرار وزرقان الجلد وسخونته