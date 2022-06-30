ثمن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، الدعم الذي تتلقاه وسائل الإعلام من القيادة الرشيدة، مشيداً بجهود وسائل الإعلام عامة والصحافة خاصة؛ التي وقفت وما زالت تقف خلف إبراز المنجزات الوطنية، كون الإعلام الشريك الإستراتيجي والحقيقي لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية على الأصعدة كافة.وأكد بأن الطائف بحاجة لنقل الصورة الجميلة لها وإبراز منجزاتها للمتلقي «الداخلي والخارجي» خاصة أنها تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات التي حباها الله بها، جعلها تختلف عن الكثير من المحافظات بمناظرها الخلابة وجوها العليل ومنتوجاتها الزراعية المختلفة، وما تتوفر بها من فرص استثمارية في شتى المجالات.لافتا إلى أن تضافر الجهود سيعطي محافظة الطائف مكانتها الطبيعية، ويسلط الضوء على الإمكانات المتاحة والخدمات المتوفرة والمشاريع المنجزة، مشيداً بالعمل المهني الذي تقدمه الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، ومقدراً العمل الذي تقدمه «عكاظ».ورحب المدير العام لمؤسسة عكاظ عبدالله بن سليمان الحسون بالتعاون ومد جسور المعرفة بين المؤسسة ومحافظة الطائف لما يخدم منجزات الطائف وسكانها.جاء ذلك خلال لقاء الأمير سعود بن نهار بن سعود بمدير عام مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر عبدالله بن سليمان الحسون والمشرف على مكاتب جريدة عكاظ في منطقة مكة المكرمة وعدد من منسوبي مكتب الصحيفة في الطائف.وفي ختام اللقاء قدم مدير عام مؤسسة عكاظ إهداءً تذكارياً والعدد الأول من صحيفة عكاظ الذي صدر من الطائف في عام ١٩٦٠.