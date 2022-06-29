توفيت طفلة تبلغ من العمر 11 شهراً في مدينة ليون الفرنسية بعد تناولها مرغمة منتجاً ساماً في دار الحضانة. وأثارت هذه الحادثة موجة غاضبة في المدينة الفرنسية، بعد أن اعترفت المسؤولة وفق «مونت كارلو» برشها منتجاً ساماً يستخدم لتنظيف وتصريف الأنابيب والبالوعات.وقامت السلطات القضائية بتوجيه تهمة «القتل العمد لقاصر دون سن 15 عاماً» للمشتبه بها الرئيسية، بعد أن تم توقيفها وإحالتها إلى الحبس الاحتياطي.وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المتهمة «ميريام. ج» تبلغ من العمر 27 عاماً، بدأت عملها في هذه الحضانة منذ شهر مارس الماضي، ولا يحمل سجلها سوابق إجرامية.