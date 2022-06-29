قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن اعوجاج/‏انحراف الحاجز الأنفي يحدث لأسباب عدة؛ أبرزها النمو المفرط للخلايا الغضروفية وربما الخلايا العظمية في الأنف، مما يسبب بروز جزء في الحاجز سواء في الجهة اليمني أو اليسرى وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى التعرض لإصابة بالأنف وتعاطي الكوكايين. وأضافت الرابطة أنه في الحالات البسيطة، يتم علاج اعوجاج الحاجز الأنفي بواسطة الأدوية مثل مستحضرات الكورتيزون الموضعية، في حين تستلزم الحالات الشديدة الخضوع للجراحة لتصحيح الاعوجاج.- صعوبة التنفس من الأنف- تراجع حاسة الشم- نزيف الأنف المتكرر- الشخير والصداع واضطرابات النوم