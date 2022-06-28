أحالت محكمة جنايات المنصورة اليوم (الثلاثاء)، أوراق قضية الطالب محمد عادل عوض الله المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، وحددت المحكمة جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت محافظة الدقهلية شمالي القاهرة قد شهدت جريمة قتل بشعة، حينما أقدم طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة على ذبح زميلته أمام أسوار الجامعة وعلى مرأى ومسمع من المارة.

وأثارت تلك الواقعة غضباً مجتمعياً واسعاً في مصر لدى حدوثها، خصوصاً مع تداول مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوَّرة تُظهر لحظة ارتكاب الجريمة، بينما حظيت كذلك بتعليقات من مؤسسات حقوقية ودينية.