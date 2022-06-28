يوقد الفنانان جورج وسوف وصابر الرباعي شعلة التنافس الفني الليلة وهما يتنازعان نجومية حفلتهما الساهرة على مسرح ليالينا بنش مارك في موسم جدة، في أمسية يصفها نقاد ومتابعون بأنها خاصة؛ لقيمة النجمين وتشاركهما لأول مرة في لقاء واحد أمام جمهور عريض متعدد الأعمار والأعراق والذائقة الفنية.سلطان الطرب وأميره كما يسميهما عشاقهما يغنيان اليوم أكثر من 20 أغنية بين الطربية والشبابية، وهي أول مرة سيتواجهان فيها في كواليس الاستعداد، إذ وصف الرباعي اللقاء بالتاريخي، قائلاً: «لقاء تاريخي سيجمعني في ليلة واحدة مع حبيبي وأستاذ الكل سلطان الطرب جورج في مدينة جدة الساحرة وجمهورها الاستثنائي، سحر المدينة ونسماتها مع سهرة العمر ماذا نريد أكثر من ذلك؟».أما جورج العائد من رحلة استجمام قضاها مع ابنه وديع، يستقبله جمهوره للمرة الثانية بعد حفل فني ساهر تألق فيه قبل عام، ليغني «الطفل المعجزة» الذي أصبح سلطاناً للطرب في حفلته الأولى بعد تخطيه الستين، جلوساً على كرسي العرش الطربي، شيئاً من مسيرته الممتدة لأربعة عقود بقيادة فرقته الموسيقية الخاصة، وأمام جمهور بينهم عشاق شريكه في المساء التونسي صابر الرباعي.