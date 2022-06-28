أعلنت وسائل إعلام مصرية، العثور على جثة المذيعة شيماء جمال المختفية منذ عدة أيام، حيث تقوم أجهزة الأمن بالبحث في ملابسات اختفائها منذ أكثر من 20 يوما في ظروف غامضة.

وبحسب موقع «القاهرة 24» فإن الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة عثرت على جثة المذيعة شيماء المعروفة إعلاميا بـ«مذيعة الهيروين» التي تعمل بإحدى القنوات التليفزيونية، مدفونة داخل فيلا بمنطقة المنصورية.

وحسب المعلومات، تقدم زوج المذيعة ببلاغ إلى أجهزة الأمن يفيد بتغيب زوجته، وبأن آخر اتصال جمعهما أخبرته فيه أنها بصدد الانتهاء من جلسة عناية بشعرها لدى أحد المصففين بنطاق مدينة السادس من أكتوبر وستتحرك بعدها إلى المنزل قبل غلق هاتفها.

وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قسم المساعدات الفنية لتفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خطوط السير المحتملة لها، كما تم إخطار النيابة العامة التي استعجلت التحريات.