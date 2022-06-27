«تويتر» يحصد الجائزة الفضية في مهرجان كان ليونز 2022 عن حملته «أتحدث بالمؤنث»

فازت حملة تويتر #أتحدث_بالمؤنث بالجائزة الفضية خلال فعاليات اليوم الثالث من في مهرجان كان ليونز 2022، الحدث الدولي البارز لصناعة الإعلان والاتصالات الإبداعية. وحصدت الحملة التي تم إطلاقها بالتعاون مع «هيل آند نولتون ستراتيجيز» و«في إم إل واي آند آر» الجائزة الفضية ضمن فئة التواصل الاجتماعي والمؤثرين التي تحتفي بالأفكار الإبداعية وحملات التواصل الاجتماعي المبتكرة وحلول التسويق الاستراتيجية للمؤثرين.

وعبّرت مديرة تسويق الأعمال في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كارلا المعلولي، عن سعادتها وفخرها بالجائزة قائلةً: «يشرفنا أن نحظى بهذا التكريم من مهرجان كان ليونز للعام 2022 عن حملةٍ أردنا لها بالفعل أن تعبر عن قيم الشمول والتنوع على تويتر. ويواصل تويتر استكشاف الرؤى والأفكار الجديدة والمشاريع المبتكرة لضمان تمثيل المنصة لجميع الأصوات على تنوعها واختلافها. وتأتي إعدادات اللغة (العربية- أنثى) امتداداً لجهودنا المستمرة في مجال تعزيز استخدام لغة شاملة وإتاحة المجال لمحادثات متنوعة. وبفضل الدعم الرائع الذي نتلقاه من مجتمعنا، نواصل التركيز على تطوير المنصة والارتقاء بها لتقديم خدمة أفضل لجمهورنا والصناعة بأسرها».

نبذة عن الحملة الفائزة

تعد اللغة العربية من أهم اللغات المستخدمة عالمياً. وللعربية خصوصيتها وتفردّها، فكل الأسماء والأفعال في العربية إما مذكرة أو مؤنثة، وبالتالي فهي تخاطب الإناث بصورة دقيقة وموجهة. وعند مخاطبة المجموعة، تعتمد اللغة العربية على صيغة المذكر، ما يعني أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات والعلامات التجارية في جميع أنحاء المنطقة تتواصل بلغة المذكر عند مخاطبة المجموعة. وبعد أن تحول ذلك إلى طريقة سائدة للمخاطبة، يلجأ عدد قليل فقط إلى استخدام صيغة المؤنث لمخاطبة النساء بشكل محدد.

وقد لاحظت النساء العربيات هذه المشكلة وكنّ أول من نوّه إليها على المنصة، فسارع تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التحرك لمعالجة الأمر. واغتنم توتير فعالية البرمجة السنوية لتحديث اللغات القديمة في ترميز برمجيات تويتر، ما أثمر عن إضافة خيار جديد لإعدادات اللغة وهو (العربية- أنثى).

ورافقت إطلاق إعداد خيار (العربية- أنثى) حملة #أتحدث_بالمؤنث أو #FeminineArabic التي سعت إلى وضع تصور جديد لكيفية تفاعل تويتر مع النساء الناطقات بالعربية على المنصة، وتشجيعهن على التعبير عن ذواتهن. وبعد التغريدات الأولى، قامت إحدى عشرة علامة تجارية بدعم الحملة والترويج لها من خلال تغريدات تؤكد التزامها بتمكين المرأة.

وكان التحديث الجديد بمثابة احتفاء باللغة العربية، حيث أتاح للمرأة العربية إيصال صوتها ورؤيتها الفريدة عبر تحفيزها على المشاركة في المحادثات. ففي العربية، «القوة» أنثى و«الثورة» أنثى«و»الحياة«أنثى و«السعادة» أنثى، جميع تلك المعاني النبيلة يشار إليها بالأنثى، وجاء تحديث تويتر الجديد ليعكس تماماً قوة اللغة وقدرتها على التكيف بصيغة الأنثى.