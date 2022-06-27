فنان العرب يتبرأ من تشجيع الأهلي: أنا وحداوي «بدي بطولات»!

ما بين الجد والمُزاح خرج فنان العرب محمد عبده بتصريح مثير للجدل عبر قناة العربية، وهذه المرة بعيداً عن ميدانه الفني الذي اعتاد التحليق خلاله خارج سرب التوقعات، حين أعلن أنه مشجع وحداوي لا أهلاوي كما عرف عنه، وعند مواجهته بميوله السابق تنصل منه وقال إنه «وحداوي» ويريد أن يفرح، وأن الوحدة يحقق له الفرح، في إشارة إلى «احتمالية هبوط الأهلي» وغيابه عن البطولات لفترة، هذا التصريح استفز بعض جماهير النادي الأهلي، فيما اعتبره آخرون في سياق العتاب للنادي العريق، بينما رآه آخرون في سياق تصريحاته الصادمة وغير المتوقعة.