يعتزم تطبيق «إنستغرام» إطلاق ميزة تقنية جديدة تمكّن مستخدميه من نشر رسائل لمدة 24 ساعة.وكشفت تقارير تقنية أن التطبيق عمل حالياً على اختبار الميزة الجديدة التي يُطلق عليها اسم «إخفاء الرسائل»، وذلك حسبما أفاد موقع «techcrunch» التقني.وبحسب ما جاء في تدوينات المستخدمين، فإن ميزة «Notes» الجديدة تُشبه إلى حد كبير ميزة الرسائل المخفية في تطبيقات أخرى مثل رسائل تطبيق «فيسبوك» «ماسنجر»، أو تلك التي في تطبيق «سناب شات».