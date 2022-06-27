تحولت فرحة أسرة مصرية بزفاف ابنتهم إلى حزن مأساوي بعدما تهاوت عند توقيعها على عقد قرانها متوفية بعمر العشرين مرتدية فستان الفرح. وبحسب البيان قال شقيق العروس، إن أخته «بوسي» رحلت فجأة وسط مجموعة من الفتيات والسيدات فيما كن بصدد زفتها، وعندما طلب المأذون توقيعها دخل إليها ليطلبها وجد الابتسامة على وجهها، وعندما تحدث معها فوجئ بمفارقتها الحياة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبيّن موتها بسكتة قلبية. وأضاف أنه في اللحظات الأخيرة من وفاتها وعند وصول عريسها وقفت أمامه مبتسمة تنظر له بشدة والتقطت له صورة من هاتفها، وكأنها ابتسامة الوداع لعريسها الذي كانت تتعلق به.