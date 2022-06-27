أكدت دراسة بريطانية جديدة أن عدم القدرة على الوقوف على قدم واحدة لمدة 10 ثوان لمن هم في منتصف العمر أو أكثر يشير إلى زيادة خطر الموت من أي سبب كان خلال عقد بمقدار الضعفين.ونشرت الدراسة في دورية «المجلة البريطانية للطب الرياضي»، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن شبكة «سي إن إن» الأمريكية. وذكرت الدراسة أنه من الجيد إضافة الاختبار البسيط للمحافظة على التوازن إلى قائمة التمارين الجسدية للذين يعيشون في منتصف العمر أو أكبر.وكانت الدراسات السابقة ربطت بين عدم القدرة على الوقوف على قدم واحدة وتزايد خطر السقوط وتراجع التدهور المعرفي، لكن هذه الدراسة ذهبت إلى حد الربط مع زيادة خطر الموت.