قضت محكمة مصرية (السبت) برفض الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، التي طالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التي أقامها هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف؛ على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر منها من سب وقذف وتشهير بحق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الدعوى أن نزار بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف بحكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس»، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما رفضه جملة وتفصيلا.