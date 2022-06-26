شهدت محافظة كفر الشيخ المصرية، (السبت)، واقعة مؤلمة، حين توفيت فتاة أثناء عقد قرانها بمنزل أسرتها.

ووفق موقع «اليوم السابع»، توفيت الشابة أثناء عقد قرانها داخل منزل عائلتها بقرية البياض التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، وهي مرتدية «فستان الفرح»، دون أن تكون مصابة بأي أمراض.

وقال شقيق العروس «أثناء وجود الأهل بمنزل العروس لعقد قرانها، لقيت مصرعها فجأة»، مؤكدا أن الجميع في حالة ذهول من الموقف.

وأضاف أن شقيقته توفيت أثناء عقد قرانها، وكان في ذلك الوقت يتم التوقيع على قسيمة الزواج من العريس والشهود، وعندما طلب المأذون توقيعها دخل إليها ليطلبها ووجد الابتسامة على وجهها، وعندما تحدث معها فوجئ بمفارقتها الحياة.

وقال شقيق العروس إنه جرى نقلها إلى المستشفى العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبينت وفاتها بسكتة قلبية.