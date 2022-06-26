أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن تفشي جدري القردة يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا، لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.

وإثر اجتماع خبراء لتقييم الأوضاع على هذا الصعيد، قال تيدروس في بيان «في الوقت الراهن لا يشكل (تفشي جدري القردة) حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا»، في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

وقال تيدروس بعد الاطلاع على تقرير الخبراء إن «لجنة الطوارئ عبّرت عن هواجس جدية بشأن حجم التفشي الحالي وسرعته»، مشيرا إلى أمور كثيرة لا تزال مجهولة على صعيد التفشي والفجوات في البيانات.

وقال إن التقرير خلص إلى أن «الوضع في الوقت الراهن لا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا»، لكنه شدد على أن «اجتماع اللجنة بحد ذاته يعكس تزايد المخاوف بشأن التفشي العالمي لجدري القردة».