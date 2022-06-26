أوضح خبراء العلاقات أن الجدال مع الشريك أمر طبيعي، بل يمكن أن يكون صحياً، لكن عندما يتطور هذا الجدال ويتحول إلى شجار عنيف بين الزوجين يمكن أن يؤثر على العلاقة الزوجية ويدمرها.ويعد العثور على طريقة للتنفيس عن إحباطك والتعبير عن مشاعرك وإيجاد حل للمشكلات جزءاً مهماً من أي علاقة، وقال خبير العلاقات كريس بلينز، «إن أفضل شيء نفعله هو احترام رأي بعضنا البعض»، وقدم 5 نصائح لتجنب الجدل بحسب موقع ميترو البريطاني.- التواصل والفضفضة- النوم بشكل منفصل- استيعاب أن الخلافات ظاهرة طبيعية- مناقشة القضايا بهدوء وعقلانية- الاستعداد لتقديم تنازلات