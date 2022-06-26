في مفاجأة مدهشة، اكتشفت فتاة في إندونيسيا أنها تزوجت امرأة، وذلك بعد مرور 10 أشهر على زواجها، ورفعت على إثر ذلك دعوى قضائية ضد الزوج المحتال.وتعود تفاصيل القصة الغريبة، وفق صحيفة «ميرور» البريطانية، حينما التقى الزوجان لأول مرة على تطبيق مواعدة على الإنترنت، وطلب يد الفتاة للزواج، وبمرور الوقت، بدأت الأسرة في الشك في زوج ابنتها، خصوصا أنه لم يقدم عائلته لهم، وقالت الزوجة المخدوعة، إن الزوج كان يستحم بملابسه وصدره كبير وعند سؤاله، أجاب بأن لديه مشكلة هرمونية، وبسبب الشك، أبلغت الأم الشرطة عنه، وكانت المفاجأة حين اعترف الزوج أنه في الواقع امرأة وليس رجلا.