نصحت استشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة عالية المحمود، أفراد المجتمع الذين سيتجهون لأداء فريضة الحج هذا العام، باتباع 10 نصائح صحية، حتى يتمكنوا من إتمام الفريضة بكل يسر وسهولة ودون أي متاعب صحية.

وقالت لـ«عكاظ»: إن هذه النصائح العشر تتمثل في الآتي: أولاً: عدم تجاهل أي تدابير وقائية في مواقع المشاعر المقدسة مثل إرتداء الكمامة الصحية، ثانياً: المحافظة على تناول السوائل بشكل معتدل، إذ إن موسم الحج يتزامن هذا العام مع دخول الصيف، ثالثاً: تجنب أماكن الحرارة المباشرة لأشعة الشمس واستخدام الشمسيات، والتواجد في أماكن الظل قدر الإمكان، رابعاً: تناول الأكل الصحي، الذي يشمل الحليب ومشتقاته، كونها تمد الجسم بالطاقة والمعادن، مثل: الكالسيوم، والخضراوات والفواكه الطازجة المغسولة جيداً، للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وتجنب الإصابة بالاضطرابات الهضمية والإمساك، خامساً: تناول الأدوية في مواعيدها وخصوصاً مرضى السكري والضغط ومن أجريت له عمليات جراحية قبل فترة ووصفت له بعض الأدوية وغيرهم من المرضى، ويمكن وضع منبه الجوال للتذكير بموعد الدواء.

وتابعت أن النصيحة السادسة: استخدام الكريمات الواقية من تسلخات الجلد في منطقة الفخذين، وخصوصاً الأفراد الذين يعانون من السمنة، فالمشي لمسافات طويلة يسبب الاحتكاك في منطقة الفخذين، سابعاً: عند استخدام دورات المياه الخارجية، لابد من الحرص على غسل اليدين جيداً، وتعقيمهما جيدًا بشكل مستمر، ثامناً: ارتداء النظارة الشمسية عند الخروج في فترات الظهيرة، تاسعاً: عدم إرهاق الجسم، والحرص على النوم الصحي، عاشراً: عدم الإكثار من تناول المشروبات الساخنة كثيرًا كالشاي والقهوة، والأفضل تناول السوائل الباردة.

ونصحت الدكتورة عالية حجاج بيت الله الحرام بالحرص أكثر على تناول السوائل بشكل معتدل لتعويض ما يفقده الجسم عبر التعرق وتجنب الجفاف، إذ إن الأجواء الحارة وعدم شرب السوائل قد يشعر الحاج بالتعب والإرهاق وجفاف الفم بشكل مستمر، مع التأكيد على أن تكون السوائل ليست مثلجة بل معتدلة في البرودة، مع الحرص على تناول الماء والعصائر الطازجة.

وشددت على ضرورة عدم الإفراط في الوجبات الثقيلة، وخصوصاً الغنية بالدهون، لتفادي إرهاق الجهاز الهضمي واستهلاك طاقة الجسم في الهضم، ما يعيق الحاج عن أداء الشعائر، والحرص على تناول الغذاء الصحي، الذي يمد الجسم بالطاقة والمعادن مثل الكالسيوم، والخضراوات والفواكه الطازجة المغسولة جيداً للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وتجنب الإصابة بالاضطرابات الهضمية والإمساك.