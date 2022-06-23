أعربت لاعبة التنس البلجيكية والبلوغر المعروفة، أليكسيا تشباييفا، عن شعورها بالارتياح في السعودية، مؤكدة أنها تشعر بأمان لم تجده في أي بلد آخر.وقالت تشباييفا في مقطع مصور نشرته على صفحاتها في مواقع التواصل: «يسألني الناس عما إذا كنت أشعر بالأمان هنا في المملكة العربية السعودية، وإذا كنت خائفة من العيش هنا، والإجابة هي أنني لست خائفة وأشعر بأمان تام».وأضافت تشباييفا: «لقد عشت في أمريكا وعشت في أوروبا، وهذا هو البلد الأكثر أماناً حتى الآن، تسير في الشارع دون أن يضايقك أحد، كما يمكنك ترك هاتفك في مكان ما وسيظل بمكانه دون أن يلمسه أحد».