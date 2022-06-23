فيما يطرق الصيف أبوابه بقوة، وتعالى الحديث عن ارتفاع درجات الحرارة في دول العالم، كشفت جمعية القلب الأمريكية أن للحرارة المرتفعة تأثيراً خطيراً ويمكن أن تتسبب بأضرارٍ في القلب.وبيّنت الجمعية أن الحرارة المرتفعة والجفاف الذي قد ينجم عنها، يجبر القلب على العمل بجهد أكبر لتبريد نفسه عن طريق ضخ مزيدٍ من الدم، وتحويله من الأعضاء الرئيسية إلى تحت الجلد.ولفتت الجمعية إلى أن معدل الخطورة من ارتفاع الحرارة يرتفع لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم أو السمنة أو لديهم تاريخ مرضي متعلق بالقلب أو السكتة الدماغية.وأشارت الجمعية إلى أن تقلب درجات الحرارة بفصل الصيف في عددٍ من الدول، يرفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية.ونقلت وكالة «يو بي آي» للأنباء عن رئيس جمعية القلب الأمريكية الدكتور دونالد لويد جونز؛ قوله: «إذا تجاوزت سن الخمسين أو كنت تعاني زيادة الوزن، فمن المهم للغاية اتخاذ احتياطات خاصة في درجات الحرارة المرتفعة لحماية صحتك».وأضاف جونز: «بعض الأدوية مثل حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات قنوات الكالسيوم ومدرات البول، التي تؤثر في استجابات ضغط الدم أو تستنزف الجسم من الصوديوم، يمكن أن تزيد من استجابة الجسم للحرارة، وبالتالي تعريض القلب للخطر».وتابع: «لا تتوقف عن تناول أدويتك، لكن استشر طبيبك وناقشه بخصوص هذه الأدوية، وما عليك القيام به في فصل الصيف تحديداً».