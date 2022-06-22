خرج متبرع بالدم يدعى ليزلي سنكلير، من عيادة في مدينة ستيرلنغ الاسكتلندية غاضباً، ورفض العودة لإكمال تبرعه بعد أن شعر بالاستفزاز؛ بسبب سؤال روتيني في مركز للتبرع بالدم، عمّا إذا كان ينتظر إنجاب طفل أو كان حاملاً خلال الأشهر الستة السابقة، حسب «روسيا اليوم»وعلى الرغم من جهود جذب المتبرعين من قبل خدمة نقل الدم الوطنية الاسكتلندية، للعثور على 16000 متبرع جديد، رفض موظفو الخدمة الصحية الوطنية (NHS) أخذ دم سنكلير قبل أن يجيب عن سؤال حول الحمل.وقال سنكلير، إنه ليس لديه مانع من ملء استمارات حول «الحالات الطبية أو الأمراض»؛ لأنه يعلم أن «الدم يحتاج إلى الأمان»، لكنه وجد سؤال الحمل محيراً ومستفزاً.