شدد المركز الاتحادي للتوعية الصحية على اتباع بعض النصائح المهمة قبل التبرع بالدم في فصل الصيف. وأوضح المركز الألماني، أنه قبل التبرع بالدم خلال فصل الصيف يجب شرب السوائل على نحو كافٍ، واتباع مجموعة من التعليمات الخاصة، قبل التبرع ببضع ساعات يجب أيضاً تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات مثل الأرز أو المكرونة.شرب 3 لترات من السوائل.تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات.التوقف عن الرياضة والأنشطة المرهقة.شرب السوائل بعد التبرع.