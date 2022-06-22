يعاني الكثير من الناس من اضطراب في النوم، وكشف باحث ألماني أنه يمكن تحسين جودة النوم عبر اتباع إجراءات بسيطة، وقال هانز-جونتر فيس، رئيس مركز النوم متعدد التخصصات في مدينة كلينجنمونستر الألمانية بمناسبة يوم النوم الألماني، «بدلاً من ممارسة الرياضة في وقت متأخر أو تناول وجبات ثقيلة، يجب الاسترخاء حوالى ساعة قبل النوم». مضيفاً أن الكثير من الأفراد لا يتمكنون من «إعفاء» أنفسهم في المساء والاسترخاء بطريقة تعزز النوم.وبالإشارة إلى الدراسات التي أجراها معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض، ذكر فيس، أن نسبة كبيرة من الألمان ينامون بشكل سيئ، وقال: «6 إلى 10% منهم يعانون من اضطرابات النوم التي تتطلب علاجاً. ونفترض أن ثلثاً إضافياً من السكان يعانون من نوم مضطرب».وشكا فيس من تزايد ظاهرة «مجتمع بلا توقف» في ألمانيا، إذ يمكن الوصول إلى أي شخص على مدار الساعة، وقال: «حتى رسائل البريد الإلكتروني يتم الرد عليها في السرير. وضع الاستعداد مستمر»، مضيفاً أن الفرد أصبح في حالة ترقب على الدوام، ويسأل نفسه دائماً: «هل بقي شيء لفعله؟».ونصح فيس بتناول مشروبات دافئة قبل الذهاب إلى الفراش، وقال: «نحتاج إلى انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية للنوم، وهو ما نحققه من خلال تدفئة سطح الجلد. وعندما يتعلق الأمر بمفارش السرير، يجب استخدام القطن بدلاً من الأقمشة الاصطناعية».الاسترخاء قبل ساعة من النوم.مشروبات دافئة قبل الذهاب للفراش.استخدام القطن بدلاً عن الأقمشة الاصطناعية.