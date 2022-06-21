نصح استشاري طب الأسرة والحساسية الدكتور خالد عبيد باواكد، ضيوف الرحمن من حجاج الداخل والخارج الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام، باتباع النصائح الصحية لتفادي التعرض لأي مشكلات صحية مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس في المشاعر المقدسة.

وقال لـ«عكاظ» إن هناك 7 نصائح مهمة يجب على ضيوف الرحمن اتباعها في المشاعر المقدسة، هي: أولاً: استخدام «الشمسية» لحماية الرأس، وتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، والوجود في أماكن الظل قدر الإمكان، ثانياً: تغطية الرأس لمنع التعرض لضربة الشمس، وغسل الوجه بالماء كل ساعة أو ساعتين، ثالثاً: تناول السوائل بشكل جيد كالماء والعصائر الطازجة، وتجنب العصائر المحلاة ومشروبات الكافيين والمشروبات الغازية.

وأضاف أن النصيحة الرابعة تتمثل في ارتداء النظارة الشمسية لحماية ووقاية العين من الأشعة فوق البنفسجية، خامساً: في حال الشعور بالغثيان والتقيؤ والصداع والضعف الشديد وعدم القدرة على الوقوف، فيفضل التوجه لأقرب مركز صحي لأخذ العلاج اللازم، سادساً: استخدام الكريمات التي تحمي الفخذين من آثار الاحتكاك الجلدي، نتيجة المشي الطويل والمستمر، سابعاً: الحرص على تناول وجبات قصيرة غير دسمة بين فترة وأخرى لتفادي الشعور بالجوع، ويفضّل أن تكون سندويتشات خفيفة ومنتجات ألبان وغيرها من المنتجات التي لا ترهق المعدة.

وأشار إلى أنه في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس، والتعرض الشديد لأشعة الشمس لفترات طويلة، تزداد فرص الإصابة بضربات الشمس، فعند التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر يواجه البعض خطر الإصابة بالإجهاد الحراري، أي الشعور بخروج حرارة شديدة من الجسم، وصداع وعدم القدرة علي الحركة، وفي حالة استمرار هذه الأعراض لفترة زمنية تزيد على 30 دقيقة، فيجب توخي الحذر لأنها قد تشير إلى إصابة الشخص بضربة شمس، ويجب التعامل بحذر مع الشخص لتفادي حدوث أي مضاعفات صحية له.

وتابع باواكد أن أهم الأعراض التي قد تظهر على الشخص عند إصابته -لا سمح الله- بضربة الشمس هي الإصابة بالصداع، الدوخان، عدم القدرة على التركيز، فقدان الشهية، الشعور والرغبة في الغثيان، التعرق المفرط، شحوب الجلد، الإصابة بتقلصات في المعدة، ارتعاش في الذراعين والساقين، سرعة التنفس، زيادة النبض، ارتفاع درجة حرارة الجسم، الشعور بالعطش الشديد، والرغبة في النوم.

وخلص الدكتور باواكد إلى القول، إنه لا يجوز التعامل مع ضربة الشمس ببطء، إذ يجب الإسراع في عدد من الإسعافات الأوليّة لتأمين سلامة المصاب إلى أن يعرض على الطبيب المختص، ومن هذه الإسعافات نقل الشخص المصاب بضربة الشمس إلى مكان أقل حرارة بسرعة، خلع ملابس المصاب لتبريد جسده، استلقاء المصاب على ظهره مع رفع الرأس والكتفين قليلاً عن مستوى الجسم، إعطاء المصاب إذا كان في وعيه ماء مبردا لخفض حرارة الجسم مع ضرورة تجنب شرب المنبهات والمشروبات الساخنة، أما إذا كان المصاب فاقداً للوعي فيجب رش ماء بارد على وجهه وكامل جسمه أو مسح جميع أجزاء جسمه بالماء البارد بواسطة قطن أو أسفنج مغطس بالماء، وبعد ذلك ضرورة التسريع في نقل المصاب إلى المستشفى أو أقرب مركز صحي في المشاعر المقدسة لمتابعة حالته مع مراعاة تكييف الجو بهواء بارد أثناء عملية النقل.