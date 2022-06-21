فتحت الشرطة في منطقة سانجلي بولاية ماهاراشترا الهندية تحقيقاً بعد العثور على 9 جثث من عائلة واحدة في منزلين في بلدة محيسال (الاثنين).

ورغم حالة من الغموض حول هذا الانتحار الجماعي، قالت الشرطة إنه لم تكن هناك إصابات في أي من الجثث وإنها تشتبه في أن الوفيات كانت نتيجة اتفاق انتحار نجم عن مشاكل مالية.

ووفقًا للشرطة، فقد تم العثور على الجثث الـ9 ظهر (الاثنين) في منزلَي الطبيب البيطري مانيك فانمور (49 عاماً) وشقيقه بوبات فانمور (52 عاماً)، وهو معلم.

وقالت الشرطة إنه بينما تم العثور على 6 جثث في أحد المنزلين، فإن الثلاث الأخرى كانت في المنزل الثاني الواقع على بعد كيلومتر واحد تقريباً.

وهرع ضباط شرطة فى منطقة سانجلي الى مكان الحادث، حيث بدأ تحقيق أولي.

وقال نائب مفوض الشرطة أشوك فيركار: «وجدنا ما يبدو أنه رسالة انتحار. المتوفون الـ9 ينتمون إلى عائلتَي شقيقين (طبيب بيطري ومعلم). تشير جميع القرائن الأولية إلى أن الوفيات كانت نتيجة اتفاق انتحار. بينما يجري التحقيق حالياً في الأسباب، نشك في أن العائلة واجهت بعض المشكلات المالية».

وقال المفتش العام للشرطة في منطقة كولهابور، مانوجكومار لوهيا: «يشير التحقيق الأولي إلى عدم وجود إصابات خارجية في أي من الجثث. يبدو أن نوعاً ما من التسمم هو السبب وراء الموت انتحاراً».